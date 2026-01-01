Определены победители праймериз «Единой России» на выборы в заксобрание Прикамья

Константин Долгановский

Стали известны результаты предварительного голосования «Единой России» на предстоящие в сентябре выборы в Законодательное собрание Пермского края. Основные кандидаты определились как в региональных группах, так и в одномандатных округах.

Региональная группа «Кировская № 1» (одномандатный избирательный округ № 1): Арсен Болквадзе, индивидуальный предприниматель, депутат Пермской городской думы на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Кировская № 2» (одномандатный избирательный округ № 2): Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Дзержинская № 3» (одномандатный избирательный округ № 3): Раиса Кассина, экс-министр образования Пермского края, доцент кафедры педагогики и психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета», беспартийная.

Региональная группа «Индустриальная № 4» (одномандатный избирательный округ № 4): Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Ленинская № 5» (одномандатный избирательный округ № 5): Александр Буторин, главврач ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 3», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, сторонник партии «Единая Россия».

Региональная группа «Индустриальная № 6» (одномандатный избирательный округ № 6): Елена Анисимова, первый заместитель руководителя администрации — руководитель Аппарата Администрации губернатора Пермского края и правительства Пермского края, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Орджоникидзевская № 7» (одномандатный избирательный округ № 7): Эдуард Гараев, директор ООО «ЭРА», депутат Пермской городской думы на непостоянной основе, сторонник партии «Единая Россия».

Региональная группа «Орджоникидзевская № 8» (одномандатный избирательный округ № 8): Олег Бурдин, заместитель директора ООО «Лаванда», депутат Пермской городской думы на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Мотовилихинская № 9» (одномандатный избирательный округ № 9): Ирина Горбунова, директор МАОУ «Лицей «Дельта», депутат Пермской городской думы на непостоянной основе, сторонник партии «Единая Россия».

Региональная группа «Свердловская № 10» (одномандатный избирательный округ № 10): Николай Булатов, индивидуальный предприниматель, депутат Пермской городской думы на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Свердловская № 11» (одномандатный избирательный округ № 11): Антон Андреев, директор МАУК «Пермский городской дворец культуры им. М.И. Калинина», беспартийный.

Региональная группа «Чердынская № 12» (одномандатный избирательный округ № 12): Алексей Мельников, директор ГКУ ПК «Единый центр учёта», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, сторонник партии «Единая Россия».

Региональная группа «Александровская № 13» (одномандатный избирательный округ № 13): Эдуард Аветисян, заместитель директора по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Березниковская № 14» (одномандатный избирательный округ № 14): Анастасия Фесикова, тренер-преподаватель отделения плавания в Спортивной школе олимпийского резерва «Олимп», сторонник партии «Единая Россия».

Региональная группа «Березниковская № 15» (одномандатный избирательный округ № 15): Григорий Малинин, директор ООО «Капитал-М», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, беспартийный.

Региональная группа «Губахинская № 16» (одномандатный избирательный округ № 16): Алексей Мазлов, депутат Законодательного собрания Пермского края, первый зампред комитета по социальной политике, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Чусовская № 17» (одномандатный избирательный округ № 17): Константин Адаменко, начальник отдела по взаимодействию с государственными органами и АХД АО «Чусовской металлургический завод», депутат думы Чусовского муниципального округа на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Лысьвенская № 18» (одномандатный избирательный округ № 18): Всеволод Пузанов, директор ООО «УралОмегаПласт», депутат думы Лысьвенского муниципального округа на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Суксунская № 19» (одномандатный избирательный округ № 19): Станислав Швецов, руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России» в Пермском крае; депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Чернушинская № 20» (одномандатный избирательный округ № 20): Александр Козюков, первый зампред Законодательного собрания Пермского края, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Кунгурская № 21» (одномандатный избирательный округ № 21): Дарья Чикаловская, индивидуальный предприниматель, депутат думы Кунгурского муниципального округа на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Чайковская № 22» (одномандатный избирательный округ № 22): Альберт Демченко, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Осинская № 23» (одномандатный избирательный округ № 23): Тимофей Нижегородцев, заместитель руководителя в Федеральной антимонопольной службе, беспартийный.

Региональная группа «Верещагинская № 24» (одномандатный избирательный округ № 24): Анатолий Маховиков, гендиректор АО «Специализированный застройщик «Кортрос-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Нытвенская № 25» (одномандатный избирательный округ № 25): Мария Коновалова, руководитель направления (стратегическое взаимодействие) департамента по взаимодействию с органами госвласти АО «Росхим» в Перми, депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Добрянская № 26» (одномандатный избирательный округ № 26): Константин Лызов, заместитель гендиректора по взаимодействию с органами госвласти ООО «Пермская финансово-производственная группа», член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Ординская № 27» (одномандатный избирательный округ № 27): Юрий Борисовец, гендиректор ООО «Инвестиционно-управляющая компания «РИАЛ», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Краснокамская № 28» (одномандатный избирательный округ № 28): Александр Борисов, глава муниципального округа — глава администрации Краснокамского муниципального округа, член партии «Единая Россия».

Региональная группа «Кудымкарская № 29» (одномандатный избирательный округ № 29): Вагаршак Сарксян, исполнительный директор ООО «Издательско-полиграфический комплекс «Пермское книжное издательство», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, сторонник партии «Единая Россия».

Региональная группа «Кочевская № 30» (одномандатный избирательный округ № 30): Михаил Бесфамильный, гендиректор ООО «Специализированный застройщик «ОРСО ГРУПП», депутат Пермской городской думы на непостоянной основе; сторонник партии «Единая Россия».

Что касается одномандатных округов, то здесь свои позиции сохранили как действующие депутаты-политические старожилы, так и появились новые имена. Результаты по фаворитам предварительного голосования получились следующие:

Одномандатный избирательный округ № 1: Александр Мотрич, гендиректор ООО «ПРОМОЙЛ», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, беспартийный.

Одномандатный избирательный округ № 2: Ирек Хазиев, индивидуальный предприниматель; депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе; член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 3: Алексей Дёмкин, директор ООО «Торговый дом ПЗСП», член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 4: Павел Черепанов, исполнительный директор ООО «Энергия», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе; член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 5: Сергей Медведев, ООО «УДС проект», руководитель обособленного подразделения Пермь, беспартийный.

Одномандатный избирательный округ № 6: Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «Объединенная химическая компания «Уралхим», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, сторонник партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 7: Артём Анферов, индивидуальный предприниматель, беспартийный.

Одномандатный избирательный округ № 8: Сергей Богуславский, операционный директор АО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 9: Елена Савельева, директор департамента по работе с органами власти и госучреждениями ООО «Пермская целлюлозно-бумажная компания», член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 10: Алексей Раев, гендиректор ООО «Инвестиционно-строительная группа Развитие», депутат Пермской городской думы на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 11: Григорий Цепаев, главврач Пермской краевой клинической инфекционной больницы, член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 12: Андрей Якишин, исполнительный директор АНО РС «Территория единоборств», депутат думы Соликамского муниципального округа на непостоянной основе, сторонник партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 13: Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности, депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 14, Венера Мухатаева, главный специалист филиала «АЗОТ» АО ОХК «Уралхим» в Березниках, депутат Березниковской городской думы на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 15: Андрей Силаев, заместитель гендиректора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, беспартийный.

Одномандатный избирательный округ № 16: Армен Гарслян, вице-президент ООО «Ташир-Капитал», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 17: Павел Носков, самозанятый, сторонник партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 18: Илья Шулькин, гендиректор АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, сторонник партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 19: Александр Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края, первый заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры, член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 20: Ольга Суднева, директор центра внешних коммуникаций «Прикамье» в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе; сторонник партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 21: Сергей Черезов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», депутат Законодательного Собрания Пермского края на непостоянной основе; член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 22: Владимир Юрков, гендиректор ООО «ЭРИС», беспартийный.

Одномандатный избирательный округ № 23: Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края; член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 24: Сергей Ветошкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель комитета по социальной политике, член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 25: Денис Шитов гендиректор ООО «Дубль ГИС Поволжье», беспартийный.

Одномандатный избирательный округ № 26: Дмитрий Килейко, президент ООО «РИД Ойл-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе; сторонник партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 27: Надежда Лядова, советник в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе; член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 28: Дмитрий Пылёв, гендиректор ООО «Уральский завод противогололедных материалов», депутат Законодательного собрания Пермского края на непостоянной основе, беспартийный.

Одномандатный избирательный округ № 29: Михаил Петров, индивидуальный предприниматель; депутат думы Кудымкарского муниципального округа на непостоянной основе, член партии «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ № 30: Владимир Хозяшев, действующий депутат Законодательного собрания Пермского края, член комитета по развитию инфраструктуры, беспартийный.

