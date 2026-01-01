Новым руководителем КСП Перми может стать бывший заместитель мэра Кандидатуру Алексея Синёва на этот пост выдвинул глава Перми Поделиться Твитнуть

Алексей Синев

Избирательная комиссия Пермского края

На рассмотрение в Пермскую городскую думу внесена кандидатура для назначения председателя Контрольно-счётной палаты города. Инициатором предложения выступил глава мэр Эдуард Соснин.

Потенциальным руководителем контрольного органа назван Алексей Синёв, который до недавнего времени занимал должность заместителя главы городской администрации. По информации пресс-службы мэрии, Алексей Синёв является выпускником Пермского государственного университета (специализация «Социальная работа»), а также имеет дипломы по направлениям «Юриспруденция» (Российская академия народного хозяйства и госслужбы) и «Строительство» (Невинномысский институт). В резюме претендента отмечается наличие значительного опыта работы в структурах государственной власти.

Профессиональный путь Синёва включает работу в коммерческом секторе: с 2013 года он трудился заместителем генерального директора в АО «Газпром газораспределение Пермь».

Решение о назначении главы КСП Перми депутаты примут на июньском пленарном заседании думы.

Напомним, кресло руководителя стало вакантным в апреле, когда прежний бессменный руководитель Мария Батуева написала заявление о досрочной отставке. Депутаты его удовлетворили. После чего в статусе и.о. КСП Перми возглавила заместитель Батуевой Светлана Петерс.

