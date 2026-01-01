Контрольно-счётную палату Перми возглавила Светлана Петерс Ранее она была зампредом КСП

Олег Антонов

Как сообщил источник «Нового компаньона» в Пермской городской думе, после ухода Марии Батуевой с поста председателя Контрольно-счётной палаты (КСП) Перми руководить аудиторским органом в статусе и.о. будет её заместитель — Светлана Петерс.

«Думаю, на следующем заседании думы выставят кандидатуру (нового председателя КСП — прим. ред.), чтобы депутаты утвердили», — пояснил источник.

Отметим, ранее Светлана Петерс уже работала в статусе и.о. руководителя Контрольно-счётной палаты.

Как писал «Новый компаньон», 28 апреля на пленарном заседании гордумы Мария Батуева попросила освободить её от должности по собственному желанию и досрочно. Депутаты приняли её отставку. Мария Батуева была депутатом Пермской городской думы с 1996 по 2012 год. С июля 2012-го она была председателем КСП Перми, а со 2 июля 2022 года срок её полномочий продлили ещё на пять лет.

