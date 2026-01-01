Председатель КСП Перми досрочно покинула свой пост Мария Батуева возглавляла Контрольно-счётную палату с 2012 года

Председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева заявила о сложении полномочий. Об этом она объявила в самом конце пленарки.

«Решила поменять что-то в своей жизни. Очень прошу вас меня поддержать», — сообщила она.

Спикер городского парламента Дмитрий Малютин, в свою очередь, отметил, что во время перерыва подготовил соответствующий проект решения думы.

«В жизни у каждого есть начало и конец. Так устроена жизнь. Поэтому если человек принимает решение о завершении своей карьеры, это его личное дело», — сказал Малютин, отметив многолетнее «служение городу и пермякам» Марии Батуевой.

Напомним, Мария Батуева была депутатом Пермской городской думы с 1996 по 2012 год. С июля 2012-го занимала должность председателя городской КСП. Со 2 июля 2022 года срок её полномочий продлили ещё на пять лет.

