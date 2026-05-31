Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский скульптор создал железного «Теодора» В Перми проходит выставка в память о снесённом особняке купца Владимира Судоплатова

В музее сладостей «Конфектория» демонстрируется выставка-инсталляция скульптора Олега Филимонова «Дом, в котором жил Владимир Судоплатов» (0+). Это первый арт-проект в пространстве «Конфектории».

Кондитерская фабрика «Пермская» — учредитель музея — ведёт свою историю от фабрики «Кама» купца второй гильдии Владимира Судоплатова. Дом, в котором жил Судоплатов (по ул. Советской (Торговой), 77), был разрушен в декабре 2020 года.

Скульптор Олег Филимонов, создающий произведения из железных деталей «с историей», сфотографировал краснокирпичный особняк и все детали его декора, а также собрал образцы исторических кирпичей и детали железного «скелета» здания.

В инсталляции в «Конфектории» художник постарался воссоздать образ дома купца и населить его новыми жильцами. На разных «этажах» условного дома — десять художественных композиций и статуэток. В преддверии Дягилевского фестиваля в художественном пространстве появились музыканты — группа скрипачей и «Теодор» с дирижёрской палочкой.

Коллектив музея дополнил экспозицию отреставрированным фото фабрики Судоплатова и рассказом об архитектуре обоих зданий.

Олег Филимонов известен многими художественными акциями, связанными с памятью об утраченных архитектурных и общественных сооружениях Перми. Так, он создал серию объектов в память о Пермском зоопарке на ул. Монастырской, о «Пермских воротах» Николая Полисского, о старом здании Пермского аэропорта и других объектах.

При создании своих произведений Олег Филимонов намеренно не применяет сварку, не переплавляет составляющие части, так как хочет показать их первозданный вид. Он всегда фиксирует, где был найден каждый элемент скульптуры. Произведения скульптора наполнены и метафорическим, и историческим смыслом.

Выставка «Дом, в котором жил Владимир Судоплатов» будет демонстрироваться до конца июня.

