Пермский скульптор создал арт-объект в память о слоне Джонни Олег Филимонов использовал старинное железо из снесённых строений зоопарка

Пермский скульптор Олег Филимонов, создающий объекты из старого металла, поделился в соцсетях результатами своих изысканий на месте сноса старого зоопарка на ул. Монастырской.

По мнению исследователя, особый интерес представляют железные связи (конструктивные элементы каркаса, предназначенные для объединения отдельных плоских элементов — колонн, ферм, балок — в единую пространственную систему, — ред.) 1756 года выпуска с клеймом Быньговского железоделательного завода. Это один из первых демидовских заводов на Урале, основанный в 1718 году. Филимонов считает, что строительные элементы XVIII века могут относиться к легендарному Пыскорскому Спасо-Преображенскому монастырю. Именно в 1756 году было принято решение о переносе обители в другое место, тогда, вероятно, на Быньговском заводе и было заказано железо для строительства новых монастырских корпусов.

После того как по указу Екатерины II в 1781 году Пыскорский монастырь должен был перевестись в Пермь, здания разобрали. Кирпичи и железо из монастыря перевезли по реке в Пермь и построили с использованием этих деталей Спасо-Преображенский собор.

Кроме старинного демидовского железа, Филимонов нашёл на месте снесённых строений кирпичи завода Лаптева и других старинных кирпичных заводов.

Как обычно, Олег Филимонов творчески использовал находки для переосмысления памяти этого места. Он создал серию объектов — воспоминаний о зоопарке, где многие поколения пермяков бывали в детстве. Особенно ностальгично выглядит «Домик для слона Джонни» — любимого пермяками питомца зоопарка, который был «самым северным слоном» в России, а также самым пожилым: он умер в июне 2011 года в возрасте 46 лет.

Олег Филимонов даже смонтировал из фотокадров разборки павильонов зоопарка и съёмок своих новых объектов клип на песню Александра Розенбаума «Нарисуйте мне дом» и разместил его на своей страничке ВКонтакте.

Сейчас скульптор вместе с куратором Владимиром Бересневым продумывают выставочную стратегию для представления новой серии объектов.

Олег Филимонов известен многими композициями из старого строительного металла, в которых зашифрована история места: так, он создал серию объектов из крепежа арт-объекта Николая Полисского «Пермские ворота», из деталей старого здания аэропорта, «Дома с Буддой» и других утраченных знаковых строений.

