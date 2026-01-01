Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Старинный город Пермского края готовится отмечать 600-летие

Правительство Пермского края 28 мая провело выездное заседание в Соликамске. На повестке дня были вопросы благоустройства, особенно актуальные для Верхнекамья в связи с приближающимся юбилеем Соликамска.

600-летие Соликамска будет отмечаться в 2030 году. «Новый компаньон» уже сообщал, что создана специальная рабочая группа для подготовки к этому юбилею. На заседании правительства глава Соликамска Александр Русанов рассказал, как продвигаются благоустроительные работы в городе.

В городе было благоустроено три новых общественных пространства. Сквер Турчаниновых стал открытой экспозицией Соликамского краеведческого музея, коллекция которого насчитывает порядка 90 тыс. экспонатов. Сквер у Центра развития творчества детей и юношества «Звёздный» также был благоустроен, и сейчас там располагается выставка, посвящённая 100-летию открытия Верхнекамского месторождения калийных солей. В сквере Победителей 12 июня будет установлен памятник Архангелу Михаилу.

В нынешнем году планируется благоустройство ещё трёх общественных пространств: сквера «Книги», территории «Орбита» и пляжа на берегу пруда в Клестовке.

В 2026 году завершаются работы по благоустройству набережной реки Боровая. Этот проект под названием «Слобода Солевара» стал победителем конкурса «Малые города и исторические поселения».

Среди главных проектов благоустройства, связанных с грядущим юбилеем, Александр Русанов назвал благоустройство центрального сквера «Сила соли сквозь столетия». Определён подрядчик этого проекта, тоже ставшего победителем конкурса минстроя РФ «Малые города и исторические поселения», в июне начинаются археологические работы на объекте. Реализация планируется в 2026—2027 годах.

Следующим этапом будет заявка на федеральное финансирование благоустройства Соборной площади. Здесь будет две доминанты — Крестовоздвиженский собор и новый театр «Арт-Архив».

Как пояснила «Новому компаньону» начальник отдела культуры Соликамского муниципального округа Надежда Осипова, в июне начнутся работы по консервации Крестовоздвиженского собора, которые проведут специалисты из Москвы (храм XVII века является объектом культурного наследия федерального значения). По словам руководителя отрасли, в настоящее время нет возможности провести полную реставрацию здания, но оно будет выглядеть «визуально приемлемо».

Говоря на заседании правительства о перспективах, Александр Русанов выразил надежду на рост туристического интереса к Соликамску. В 2025 году в городе был установлен модульный причал, благодаря этому в прошлом году город посетило 1627 круизных туристов. По словам мэра города, планируется, что количество заходов круизных лайнеров в этом году возрастёт в три раза.

