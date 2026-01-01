Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прикамье начинает подготовку к двум большим юбилеям Оргкомитет будет сформирован к 1 сентября Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

На выездном заседании правительства Пермского края, которое 12 марта прошло в Березниках, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил кабинету министров начать подготовку к двум большим юбилеям: в 2030 году будет отмечаться 600-летие Соликамска, а в 2032 году — 100-летие Березников.

Дмитрий Махонин поручил сформировать пятилетний план социально-экономического развития Верхнекамья с учётом этих важных дат и проработать список мероприятий, приуроченных к юбилеям. В план, по мнению губернатора, необходимо включить проект реконструкции березниковской больницы имени Евгения Вагнера, на которую уже заложены средства в региональном бюджете, есть и надежда получить федеральное финансирование.

С помощью крупных предприятий Верхнекамья планируется развивать спортивную инфраструктуру, в частности, восстановить закрытый бассейн «Металлург».

Губернатор сообщил, что на днях подписал указ о подготовке к юбилеям и надеется, что соответствующий указ издаст и президент России.

Первое заседание оргкомитета по подготовке к юбилеям планируется на 1 сентября.

В Пермском крае есть хороший опыт проведения юбилеев территорий, которые становятся инструментами развития: в 2023 году отпраздновали 300-летие Перми, а в 2025 году — столетие Коми-Пермяцкого округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.