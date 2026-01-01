Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае планируется создание нового профессионального театра Впервые в истории театр будет открыт в Соликамске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске начались работы по созданию профессионального драматического театра. Как стало известно «Новому компаньону», подрядчиком при разработке творческой концепции нового учреждения культуры выступает Пермский академический Театр-Театр, который воспользуется своим опытом открытия детской и молодёжной театральных площадок в Перми.

Как пояснила начальник управления культуры Соликамского муниципального округа Надежда Осипова, новый театр не будет подразделением Театра-Театра. Это будет самостоятельное учреждение с собственным юридическим лицом. Театр получил оригинальное название «Арт-Архив»: оно связано с тем, что расположен театр в самом центре города, на Соборной площади, в окружении знаменитых соборов и других объектов культурного наследия; в некотором смысле он «архивизирует» соликамское наследие средствами искусства.

В качестве помещения будет использовано здание по адресу ул. Всеобуча, 63а — это бывший торговый павильон расформированного рынка, примыкающий к Крестовоздвиженскому собору. Архитектурное решение ещё не утверждено, но планируется, что театр будет представлять собой комплекс из двух площадок: зал на 100 мест и интерактивная зона, подобная той, что сделана в Театре-Тятрике для «Алисы в Стране чудес».

Первоначально в «Арт-Архиве» будут осуществлять постановки режиссёры Театра-Театра и играть его же артисты. Это не будет перенос уже существующих в Перми спектаклей: Соликамск рассчитывает на оригинальный репертуар. Однако со временем, как считает Надежда Осипова, Соликамск воспитает собственные творческие силы. Потенциал для этого есть.

Планируется, что в 2027 году Соликамск подаст заявку на федеральное финансирование проекта в рамках национального проекта «Семья». Реализация проекта запланирована на 2028 год.

На заседании правительства Пермского края 28 мая о грядущем открытии театра упомянул глава Соликамска Александр Русанов. При рассказе о проектировании благоустройства Соборной площади он сообщил, что была идея переименования площади в Театральную, но жители города её не поддержали.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.