К 2028 году Пермский край пополнит свой речной флот до 11 судов Региональные власти заключат соглашения о лизинге водных судов Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья активно развивают инфраструктуру для внутреннего туризма, делая ставку на водные маршруты. Об этом в ходе ежегодного послания сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

По его словам, уже этим летом планируется подписание соглашения о приобретении в лизинг шести современных прогулочных судов. Эта инициатива позволит существенно обновить и расширить флот, который к 2028 году, согласно прогнозам, будет насчитывать 11 единиц.

Развитие водного туризма невозможно без соответствующей береговой инфраструктуры. В связи с этим в крае реализуется масштабная программа по обустройству мест швартовки.

«Речные прогулки планируем активно встраивать в водные туристические маршруты. Доведем количество причальных сооружений в крае до 15. Они будут во всех населённых пунктах, где есть спрос на речные прогулки», — подчеркнул Махонин.

Губернатор отметил, что туристическая отрасль демонстрирует впечатляющий рост: с 2021 года объём оказываемых услуг увеличился более чем в пять раз и вплотную приблизился к отметке в 20 млрд руб.

Для централизованного управления пассажирскими перевозками и содержанием причалов в декабре прошлого года было учреждено акционерное общество «Пермское речное пароходство» (ПРП). В ведение новой структуры перейдёт весь существующий краевой флот, включая катер «Колва», а также два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор» и теплоход «Восход», которые в настоящее время находятся на капитальном ремонте. Уставный капитал предприятия составляет 15,6 млн руб., а его директором назначен Андрей Сергеев, представитель известной династии речников.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.