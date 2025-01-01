Пермское речное пароходство возглавил Андрей Сергеев Прежде он работал замначальника ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

АО «Пермское речное пароходство» (ПРП), региональное предприятие по пассажирским перевозкам по воде, зарегистрированное 10 декабря, возглавил заместитель начальника ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Андрей Сергеев.

По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», его отец, Сергей Сергеев, руководит федеральным бюджетным учреждением «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей».

ПРП будет отвечать за организацию и контроль пассажирских перевозок водным транспортом в Пермском крае. В обязанности предприятия также войдет обслуживание и содержание причальной инфраструктуры региона. В собственность ПРП перейдут катер «Колва», а также два судна «Метеор» и «Восход», которые сейчас находятся на ремонте. Уставный капитал компании составляет 15,6 млн руб.

