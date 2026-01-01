Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при урагане в Чайковском

15-летняя девочка, получившей серьёзные травмы во время урагана в Чайковском (Пермский край), находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона сайту perm.aif.ru.

В больнице девочке оказывают весь необходимый комплекс медицинских услуг. Продолжитеьность её пребывания в медучреждении пока не уточняется.

Напомним, 26 мая в Чайковском произошла трагедия. Вечером город подвергся удару урагана, который повредил линии электропередачи и повалил деревья. Одно из деревьев рухнуло на двух подруг. В результате одна из них погибла, а вторую госпитализировали. По факту гибели школьницы Следственный комитет возбудил уголовное дело.

