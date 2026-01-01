Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Четыре театра из Пермского края отправляются на всероссийский фестиваль Фестиваль театров малых городов России открывается завтра

"Дама с собачкой в городе Б." Фото: Березниковский драматический театр

В Сергиевом Посаде 26 мая открывается XXIII Фестиваль театров малых городов России, на который съедутся творческие коллективы из Республики Татарстан, Ханты-Мансийского АО, Пермского и Красноярского краёв, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей. В конкурсе — восемь спектаклей большой формы и семь — малой формы.

Из 15 конкурсантов со всей России Пермский край представляют четыре театра. Это исключительный случай: такого активного представительства одного региона не зафиксировано за всю историю фестиваля.

В конкурсе спектаклей большой формы заявлены:

— Чайковский театр драмы и комедии со спектаклем «Коби Брайант» (18+) в постановке главного режиссёра Березниковского драматического театра Петра Незлученко;

— Коми-Пермяцкий национальный драматический театр (Кудымкар) со спектаклем Юлии Беляевой по тексту Валентина Распутина «Живи и помни» (18+).

В конкурсе спектаклей малой формы участвуют:

— Березниковский драматический театр с постановкой Петра Незлученко «Дама с собачкой в городе Б» (16+) по очень условным мотивам прозы Чехова;

— Камерный драматический театр «Доминанта» (Губаха) со спектаклем Кирилла Зайцева «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+).

В конкурсе спектаклей большой формы был также заявлен Лысьвенский театр драмы со спектаклем «Космос» (16+) по произведениям Василия Шукшина в постановке Андрея Шляпина, однако этот показ не состоится в связи с трагическим уходом ведущей актрисы Натальи Мироновой.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что спектакль Березниковского драматического театра «ва-ва» (16+) участвует в конкурсных показах фестиваля «Золотая маска».

