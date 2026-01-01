Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр из Пермского края выступает на «Золотой Маске» Березниковский драматический театр представит в Москве спектакль «ва-ва» Поделиться Твитнуть

Мария Сидорова и Анастасия Козьменко в спектакле «ва-ва»

Евгений Малышев

Сегодня, 13 мая, в 19:00 на сцене легендарного Театра на Таганке выступит Березниковский драматический театр в рамках фестиваля «Золотая маска». Будет показан спектакль художественного руководителя театра Петра Незлученко «ва-ва» (16 +).

Пётр Незлученко, художественный руководитель Березниковского драматического театра:

— Спектакль «ва-ва» мы будем играть на легендарной площадке, на которую когда-то выходил Владимир Высоцкий. Сцена Театра на Таганке во многом созвучна нашей — по масштабу и ощущению пространства — и, как нам кажется, точно подходит для этой истории. А загадывать ничего не будем.

Спектакль «ва-ва», созданный по пьесе Светланы Баженовой и Сергея Ермолина, представляет собой переосмысление сюжета автобиографической книги слепоглухонемой Хелен Келлер «История моей жизни». Режиссер выстраивает сценическое действие как синтез театра и кино: пространство спектакля включает систему экранов, которые взаимодействуют с живым действием.

В постановке заняты Мария Сидорова (Хелен/Элен), Анастасия Козьменко (Анни), Евгений Любицкий (Келлер), Дмитрий Поддубный (Джеймс), Наталья Ярыгина (Кейт).

Березниковский драматический театр — единственный в программе нынешней «Золотой маски» театр из российского малого города. Все остальные конкурсанты — театры из столиц и региональных центров.

Спектакль «ва-ва» уже имеет неплохую фестивальную историю. Он победил на XXII Фестивале театров малых городов России в номинации «Лучший спектакль большой формы»; в Перми он получил три награды регионального театрального фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса»: был признан лучшим спектаклем, Пётр Незлученко стал лучшим режиссёром, а актрисы Мария Сидорова и Анастасия Козьменко были награждены как лучший сценический дуэт.

В этом году Пермский край на «Золотйо маске» представляет ещё Пермский театр оперы и балета с балетом «Орфей» (12 +) и оперой «Самсон и Далила» (18 +). Торжественная церемония вручения премии состоится 20 июня 2026 года в Омске.

