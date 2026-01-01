Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае скончалась ведущая актриса драматического театра В Лысьве на два дня отменены все спектакли

В Лысьве 29 апреля скоропостижно скончалась ведущая актриса театра драмы Наталья Миронова, заслуженная артистка России, лауреат многочисленных премий и фестивальных наград.

Она была уроженкой Лысьвы, представителем важной для города театральной семьи. Её отец — заслуженный артист России Александр Миронов, настоящая легенда театральной Лысьвы. Дочь Натальи Александровны Анастасия работает в театре художником. Две недели назад ушла из жизни мама Натальи — ветеран Лысьвенского музея Нина Васильевна Миронова.

В связи с кончиной актрисы Лысьвенский театр драмы отменил спектакли 29 и 30 апреля. Сейчас театру предстоит существенно перестраивать репертуар, который во многом держался на ролях Натальи Александровны.

О дате прощания с актрисой театр сообщит в своих социальных сетях.

