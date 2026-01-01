В Лысьве похоронят ветерана музейного дела Прикамья Нина Васильевна Миронова скончалась 12 апреля

Фото: Лысьвенский краеведческий музей

В Лысьве сегодня, 15 апреля, пройдут похороны ветерана Лысьвенского краеведческого музея Нины Васильевны Мироновой. Она скончалась скоропостижно 12 апреля.

Коллеги говорят о ней как о музейном ангеле, незаменимом учителе и помощнике, который был всегда рядом даже после официального выхода на пенсию с должности научного сотрудника; как о «музейной энциклопедии», которая хранила необъятные знания о людях и вехах истории. Лысьвенские газетчики тоже оплакивают коллегу: Нина Васильевна активно публиковала в местной прессе краеведческие заметки.

Чета Мироновых (муж Нины Васильевны — ведущий артист Лысьвенского театра драмы Александр Миронов) многие годы была оплотом культурной жизни города.

Проститься с Ниной Васильевной можно будет 15 апреля в соборе Троицы Живоначальной (Лысьва, ул. Революции, 2а). В 12:30 состоится гражданская панихида, в 13:00 начнётся отпевание.

