В Прикамье открыли мемориальную доску в память о погибшей учительнице Олесе Багуте Она стала жертвой ученика, напавшего на неё у крыльца школы

В школе №5 Добрянки открыли мемориальную доску в честь Олеси Петровны Багуты — педагога, трагически погибшей в апреле этого года. Инициатива установки памятного знака исходила от педагогов и жителей города, а также была поддержана администрацией округа и губернатором Дмитрием Махониным.

В церемонии приняли участие учителя, ученики, родные Олеси Петровны и глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

«Память об Олесе Петровне Багуте навсегда останется в стенах родной школы», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, трагедия произошла 7 апреля: на крыльце школы 17-летний ученик напал с ножом на свою классную руководительницу. Олеся Багута скончалась от полученных ранений. Коллеги вспоминают, что её последними словами были: «Осторожно, тут дети». Похороны педагога прошли 9 апреля. Подозреваемый находится под стражей до 7 июня.

