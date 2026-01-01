В Прикамье увековечат память погибшей учительницы добрянской школы Олесе Багуте могут установить мемориальную доску на фасаде учреждения

Фото: 2Gis

В Добрянке обсуждается вопрос увековечения памяти погибшей от рук девятиклассника учительницы школы № 5 Олеси Багуты. Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципального округа Дмитрий Антонов.

Одним из вариантов возможна установка мемориальной доски на фасаде здания учреждения, где она работала.

«Её вклад в воспитание подрастающего поколения, мудрость и преданность своему делу навсегда останутся в сердцах учеников и памяти жителей округа. Именно такие люди формируют будущее нашего края, вкладывая душу и знания в каждого ребёнка», — отметил глава округа.

Напомним, трагедия произошла в Добрянке 7 апреля. На крыльце школы 17-летний ученик напал с ножом на своего классного руководителя Олесю Багуту, впоследствии скончавшуюся от полученных ранений. В последний путь её проводили 9 апреля. Коллеги вспоминали, что последними словами погибшей стали: «Осторожно, тут дети». На время следствия суд отправил подозреваемого под стражу до 7 июня.

