Коллеги погибшей учительницы в Пермском крае рассказали о её последних словах Олеся Багута погибла от рук ученика

Фото: администрация Добрянского округа

Коллеги погибшей 7 апреля учителя русского языка и литературы в добрянской школе Пермского края Олеси Багуты рассказали, что она успела произнести перед нападением на неё девятиклассника. Об этом сообщает perm.aif.ru.

«Когда Олеся увидела нож, она успела сказать: "Осторожно, тут дети"», — цитирует сайт слова учителей на похоронах педагога.

Напомним, трагедия произошла в Добрянке 7 апреля. 17-летний ученик школы № 5 напал с ножом на своего классного руководителя Олесю Багуту на крыльце учреждения. Врачи до последнего боролись за её жизнь, но она скончалась от ранений. В последний путь её проводили 9 апреля.

Суд 8 апреля избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июня. Во время допроса молодой человек признал свою вину в инкриминируемом деянии.

