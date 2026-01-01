Подростка, убившего учительницу в Прикамье, заключат под стражу

Константин Долгановский

В Пермском крае 17-летнему подозреваемому в нападении на педагога школы в Добрянке избрана мера пресечения — заключение под стражу.

По данным следствия, подросток нанес преподавателю ножевые ранения, повлекшие смерть. 8 апреля 2026 года суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования проведена проверка показаний подозреваемого на месте происшествия. Во время допроса молодой человек признал свою вину в инкриминируемом деянии.

Следственная группа продолжает работу по установлению всех обстоятельств и мотивов преступления: проводятся необходимые следственные действия, изучаются материалы дела, опрашиваются свидетели.





