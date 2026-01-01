Гендиректор УЗПМ высказался о смертельном ДТП с пермскими баскетболистами

Дмитрий Пылёв

Евгений Дёмшин

Генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов (УЗПМ) Дмитрий Пылёв отреагировал в соцсетях на дорожно-транспортнон происшествие с участием игроков пермской команды по баскетболу «Бионорд Про» (предприятие поддерживает эту команду).

«Сегодня в Челябинской области произошла трагедия — автобус с нашей пермской баскетбольной командой Bionord PRO попал в ДТП. Спортсмены возвращались домой после соревнований в Магнитогорске. Водитель погиб, у самих ребят травмы разной степени тяжести. Выражаю соболезнования родным и близким водителя автобуса. Со спортсменами и тренерским штабом нахожусь на связи, со своей стороны будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку», — написал Пылёв.

Он также пожелал пострадавшим скорейшего восстановления и сил: «Вы настоящие бойцы и не раз доказывали это на баскетбольной площадке. Мы рядом с вами в эту трудную минуту!».

Как ранее писал «Новый компаньон», инцидент произошёл утром 22 мая на трассе Магнитогорск—Пермь. Баскетболисты возвращались с чемпионата России по баскетболу формата 3х3. В 4:15 утра автобус с игроками выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Газель».

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья людей).

