В Чайковском возбуждено уголовное дело после травмирования учеников пиротехникой

Прокуратура Пермского края

Следователь Следственного комитета России в Чайковском начал расследование по факту травмирования трёх школьников. Инцидент произошёл из-за неправильного использования пиротехнического устройства, предназначенного для подачи световых и звуковых сигналов. Как сообщает пресс-слуба краевого следкома, дело возбуждено по статьям 213 УК РФ (хулиганство) и 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, 12-летний ученик принёс в школу устройство, которое нашёл на улице. В результате его активации пострадали трое детей. Им уже оказана медицинская помощь.

На месте происшествия проведён осмотр, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели.

Расследование продолжается.

Ранее инцидент прокомментировали в минобре Прикамья и полиции региона.

