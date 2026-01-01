В Прикамье из-за хлопка петарды в школе три ученика получили ожоги Минобр проводит проверку

В четверг, 21 мая, в школе №8 города Чайковского Пермского края во время урока в пятом классе произошёл инцидент: взорвалась петарда, которую принёс один из учеников.

Как сообщили минобре региона, в результате трое учащихся получили незначительные ожоги. Им оказали первую помощь сотрудники скорой медицинской помощи.

Двое детей не нуждались в госпитализации, а одного отправили в больницу для дополнительного обследования.

Министерство образования и науки Пермского края, а также местные власти проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

