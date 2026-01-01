Полиция расследует хлопок петарды в школе Пермского края Легкие ожоги получили три ученика

В Пермском крае сотрудники полиции выясняют причины инцидента в школе города Чайковского. Там в четверг, 21 мая, на одном из уроков произошёл хлопок петарды, в результате чего несколько человек получили травмы.

Как рассказали полицейские, уже известно, что учащийся 12 лет принес в класс устройство для подачи световых и шумовых сигналов («сигнал охотника»). По словам мальчика, он нашел устройство на улице около двух недель назад. В результате неосторожного обращения с ним в классе пострадали трое детей. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, одного из них госпитализировали.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что проверку начал минбор региона.

