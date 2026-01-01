Экс-главу района Перми оставили в СИЗО до конца октября Дмитрия Дробинина обвиняют в даче крупной взятки

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Бывшего главу Индустриального района Перми и гвардии ефрейтора Дмитрия Дробинина оставили в СИЗО. Экс-чиновник останется в СИЗО до 28 октября. Об этом сообщает Properm.ru.

Дробинина обвиняют в даче взятки в особо крупном размере за фиктивное медицинское заключение о непригодности к военной службе, а также в краже 2 млн руб. у сослуживца. Сам бывший чиновник свою вину не признаёт.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале мая Пермский краевой суд ужесточил наказание для Дмитрия Дробинина по другому делу. По апелляции прокуратуры вместо штрафа ему назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осуждённый пять лет не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Судебная коллегия оставила без изменений приговор по остальным эпизодам, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. В 2023 году Дробинин был признан виновным в мошенничестве и получении взятки: он поручил подчинённому заключить фиктивный договор с благотворительным фондом на 500 тыс. руб., которые затем похитил, а также получил 28,7 тыс. руб. за отмену демонтажа незаконной автомойки.

