Дело о даче взятки экс-главой района Перми представителю Минобороны направили в суд Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Военная прокуратура Пермского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье». Материалы направлены в суд.

Дробинину предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и краже — также в особо крупном размере. Следствие утверждает, что Дробинин передал деньги за медицинское заключение о непригодности к военной службе. Также он обвиняется в хищении 2 млн руб. с банковского приложения смартфона своего сослуживца. Сам Дробинин свою вину не признает.

Дмитрий Дробинин заключил контракт с Министерством обороны РФ после того, как стал фигурантом предыдущего уголовного дела. Его обвиняли в хищении 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда «Развитие» и получении взятки за решение о сохранении самовольно установленной автомойки. После его отправки в зону СВО производство по делу было приостановлено.

После задержания Дробинина по новому обвинению и его заключения под стражу дело было возобновлено. В марте Индустриальный районный суд Перми вынес приговор по первому делу, назначив ему штраф 1,8 млн руб. Сейчас в Пермском краевом суде рассматривается апелляционная жалоба прокуратуры, которая считает приговор слишком мягким.

