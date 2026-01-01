Пермский краевой суд отправил экс-главу Индустриального района в колонию Дмитрия Дробинина приговорили к четырём годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Пермский краевой суд приговорил бывшего главу администрации Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина к реальному сроку. Его отправили в исправительную колонию общего режима на четыре года. Дело рассматривалось в апелляционном порядке по жалобе прокуратуры, считающей приговор первой инстанции слишком мягким.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда изменила приговор суда первой инстанции и назначила осуждённому наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, на пять лет», — рассказали в пресс-службе суда.

В остальной части вынесенный ранее Индустриальным районным судом приговор был оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Напомним, в 2023 году экс-чиновник, используя своё служебное положение, поручил подчинённому заключить договор с благотворительным фондом «Развитие» на сумму 500 тыс. руб., которую впоследствии обналичил и похитил, а позже получил взятку 28,7 тыс. руб. за отмену демонтажа самовольно установленной автомойки.

В марте 2026 года суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (подстрекательство, мошенничество), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и назначил штраф 1,8 млн руб. с лишением права занимать должности муниципальной службы в течение четырёх лет.

Как отметили в пресс-службе суда, в данный момент Дробинин находится в СИЗО по другому уголовному делу. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). По мнению следствия, он передал деньги за медицинское заключение о непригодности к военной службе после заключения контракта с Минобороны, а также похитил 2 млн руб. у своего сослуживца. Сам Дробинин свою вину не признаёт.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.