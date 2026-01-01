Запрет созданных ИИ изображений людей в агитматериалах в Прикамье обсудят в мае Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края

Сергей Федосеев

На пленарном заседании регионального парламента 21 мая будет рассмотрен отчёт об исполнении бюджета Пермского края за 2025 год. Депутаты также обсудят законопроект о запрете в агитматериалах изображений людей, которые были созданы ИИ, и социальные инициативы. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих.

Он отметил, что повестка заседания традиционно ориентирована на социальный блок. В частности, депутатам предстоит принять законопроект, который упростит получение социального контракта на запуск бизнеса для участников СВО и их жён. Пока льгота доступна малоимущим гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума. В случае утверждения инициативой смогут воспользоваться ветераны (при инвалидности I или II группы) и их жёны.

Этим же документом до 2029 года продлеваются компенсации за жилищно-коммунальные услуги для бюджетников, работающих в сельской местности.

Ещё одна важная инициатива касается возможности отдельных категорий граждан бесплатно и без торгов получать землю под ИЖС. Речь идёт о трёхкратных и более победителях Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», которые воспитали 10 и более детей.

«За этим решением стоит не просто формальная процедура, а долгосрочная инвестиция в человеческий капитал региона. Для спортсмена это отличный стимул заложить прочный фундамент для семьи и остаться жить и трудиться на родной земле, а для многодетной матери — сделать жизнь большой семьи ещё комфортнее. Такие преференции наглядно подчёркивают зрелость нашей социальной политики, когда важные ценности подкрепляются реальными делами», — отметил Валерий Сухих.

Кроме того, в преддверии выборной кампании рассмотрят законопроект Крайизбиркома о запрете на использование в предвыборных материалах изображений и голосов людей, созданных нейросетями, направленный на обеспечение прозрачности выборов и взаимное доверие кандидатов и избирателей.

В рамках «правительственного часа» заместитель председателя правительства и министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова расскажет о результатах и планах проектов комплексного развития территорий. Также с докладом выступит начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Александр Урусов.

