В Прикамье запретят использовать в агитматериалах созданные ИИ изображения людей Законопроект предложил крайизбирком Поделиться Твитнуть

фото: freepik

Избирательная комиссия Пермского края предложила новый законопроект, который будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания. Этот документ вносит изменения в правила изготовления и распространения агиток. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Теперь фотографии и голос человека, который является гражданином России и достиг 18-летнего возраста, можно использовать только с его письменного согласия и при отсутствии ограничений, предусмотренных законом. Однако запрещено использовать изображения и голоса умерших или вымышленных людей, включая те, что были созданы с помощью нейросетей и искусственного интеллекта.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность открытия избирательных счетов дистанционно для партий с 1 января 2028 года. Для кандидатов на выборах всех уровней эта возможность появилась с 1 января 2026 года. Изменения связаны с техническими улучшениями со стороны банков.

