В Пермском крае расширят меры поддержки для участников СВО и их семей Им будут выдавать соцконтракт на ведение бизнеса вне зависимости от уровня доходов

Константин Долгановский

В Пермском крае демобилизованные участники СВО и их супруги смогут получить социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без оценки уровня доходов. Соответствующий законопроект внёс губернатор региона Дмитрий Махонин.

Документ предусматривает, что если участник СВО имеет инвалидность I или II группы, право на поддержку получает либо он, либо его супруга.

Социальный контракт будет доступен для участников СВО и их супругов без проверки доходов. Сейчас соцконтракт могут оформить только малоимущие семьи и граждане с доходом ниже прожиточного минимума.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в мае.

По задумке властей, это решение расширяет возможности для демобилизованных участников СВО и их семей, позволяя им начать собственное дело и получить финансовую независимость без необходимости подтверждать низкий уровень дохода. Кроме того, продление компенсации за оплату ЖКУ поддержит сельских работников бюджетной сферы, что особенно важно для сохранения кадров в регионах.

Законопроект отражает общую тенденцию по усилению социальной поддержки участников СВО и их семей на региональном уровне, приводя местное законодательство в соответствие с федеральными стандартами и расширяя перечень доступных мер поддержки.

