Стоимость реконструкции Театра-Театра в Перми выросла на 8% КРПК объявила новую закупку на 1,56 млрд рублей

Корпорация развития Пермского края (КРПК) объявила новую закупку на проведение реконструкции Театра-Театра (ул. Ленина, 53). Стоимость работ выросла на 8%, до 1,56 млрд руб. Информация размещена на сайте госзакупок.

В рамках работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования запланировано обновление зрительного зала и фойе, замена механического оборудования и системы управления сценой, строительство балкона и изменение расположения гардероба. Количество мест в зале будет увеличено на 250 единиц — до 850. Все работы завершат в 2027 году.

В октябре 2025 года КРПК выиграла тендер на создание проектной документации и ремонт театра. Сумма контракта составила 1,6 млрд руб. Конкурс на поиск субподрядчика для выполнения работ по разработке научно-проектной документации стадии «рабочая документация», демонтажных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, был объявлен 12 мая.

Тогда начальная цена контракта составляла 1,44 млрд руб. Однако 13 мая заказчик работ принял решение об отмене закупки. Новая была объявлена через два дня. На участие заявки принимаются до 1 июня, итоги подведут 6 июня.

В марте «Новый компаньон» писал, что зрительный зал Театра-Театра был полностью освобождён от кресел и светильников, работы велись на всех этажах и в холле.

