КРПК ищет субподрядчика для реконструкции Театра-Театра в Перми Поделиться Твитнуть

фото: КРПК

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) проводит тендер на выполнение субподрядных работ по обновлению Пермского Театра-Театра. Максимальная стоимость контракта составляет 1,4 млрд руб. О начале торгов сообщает ТК «Рифей».

Напомним, в октябре 2025 года КРПК выиграла тендер на создание проектной документации и ремонт большого зрительного зала, а также фойе театра. Сумма контракта составила 1,6 млрд руб.

Согласно техническому заданию, в здании по ул. Ленина, 53 предстоит обновить зрительный зал и фойе, заменить механическое оборудование и систему управления сценой. В итоге количество мест в зале увеличится до 850 (на 250).

Также планируется вернуть балкон в зал и изменить расположение гардероба, что даст возможность расширить пространство в фойе. Все работы планируется завершить к 2027 году.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.