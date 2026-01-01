Зрительный зал пермского Театр-Театра полностью освободили от кресел Капремонт продлится до 2027 года Поделиться Твитнуть

фото: КРПК

В Перми продолжается капитальный ремонт внутренних помещений Театра-Театра (ул. Ленина, 53). Как сообщили в минстрое региона, к настоящему времени зрительный зал полностью освобождён от кресел, демонтированы светильники, а пространство, где раньше находился балкон, теперь свободно.

фото: КРПК

Работы идут на всех этажах и в холле. Планируется обновить большой зрительный зал и фойе. Количество мест в зале увеличится на 250, они станут более комфортными, а проходы — более просторными. Также будет восстановлен балкон.

фото: КРПК

Напомним, контракт на выполнение капитального ремонта внутренних помещений Театра-Театра в Перми был заключен с КРПК осенью 2025 года. Работы будут завершены в 2027 году.

