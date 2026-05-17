В центре Перми закрылась столовая Freshmix Владельцы помещения ищут нового арендатора

Фото: Максим Киммерлинг/"Коммерсант-Прикамье"

Кафе-столовая Freshmix, расположенная на Комсомольском проспекте, 7, не работает. Помещению ищут нового арендатора. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», соответствующее объявление размещено на фасаде магазина.

Издание напоминает, что заведение работало в Перми с 2018 года. В прошлом году кафе выставлялось на продажу за 40 млн руб.; сообщалось, что помещение находится в долгосрочной аренде, его площадь составляет 516 кв. м, рассчитано на 100 посадочных мест.

Как рассказывал ранее «Новый компаньон», 17 мая стало последним рабочим днём для популярного джазового бистро Cult на ул. Сибирской.

