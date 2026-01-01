Рост доходов в местные бюджеты в Прикамье составил почти 6% Объём госдолга Пермского края в 2025 году превысил 34 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2025 года объём госдолга Пермского края составил 34,8 млрд руб., что ниже планового показателя на 30%. Вся сумма приходится на кредиты из федерального бюджета. Об этом министр финансов Екатерина Тхор сообщила во время публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета региона за прошлый год.

В местные бюджеты поступило более 153 млрд руб., что на 5,9% больше, чем годом ранее, доходы краевой казны выросли на 4%. На это обратил внимание телеграм-канал «На местах».

Финансовая поддержка муниципалитетов составила 46 млрд руб., увеличившись на 11%. Приоритетными направлениями стали дорожное строительство, благоустройство, снос и расселение аварийного жилья.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что за год были построены десятки социальных объектов, социальные обязательства перед жителями были выполнены в полном объёме. Высокими темпами росли инвестиции в развитие территорий — на транспортную систему, экономическую политику и инфраструктуру.

Как писал ранее «Новый компаньон», в целом поступления краевой казны составили 260,9 млрд руб., налоговые и неналоговые доходы — 224,5 млрд руб. Расходы бюджета составили 303,6 млрд руб. — более 60% средств направили на образование, здравоохранение и социальную поддержку.

Отчёт об исполнении бюджета Пермского края за 2025 год будет утверждён депутатами на ближайшем заседании Законодательного собрания 21 мая.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.