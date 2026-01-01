Определена дата публичных слушаний об исполнении бюджета Прикамья Информация будет представлена 14 мая

Дата публичных слушаний об исполнении бюджета Прикамья за 2025 год назначена на 14 мая в 15:00. Решение было принято на комитете краевого парламента по бюджету 15 апреля.

Напомним, отчёт об исполнении бюджета Пермского края за прошлый год был внесён в Законодательное собрание в начале апреля. По данным краевого минфина, объём доходов сложился в 260,9 млрд руб., что составляет 103% от планового показателя, объём расходов — 303,6 млрд руб., исполнение составляет 95% от годового плана.

Как сообщалось ранее, налоговые и неналоговые поступления в бюджет превысили 224,5 млрд руб. Ключевыми источниками роста стали налог на доходы физических лиц (рост на 19,5%) и акцизы за счёт индексации ставок и расширения перечня подакцизных товаров (+21,2%). Доходы от размещения свободных средств на банковских депозитах оказались в два раза выше плановых значений и на 24% выше показателя 2024 года.

По расходам в полном объёме были профинансированы мероприятия 12 национальных проектов. Все меры поддержки семей с детьми были обеспечены бюджетными средствами.

