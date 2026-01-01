Объём госдолга Пермского края составляет 34,8 млрд рублей Это ниже плановых показателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 января 2026 года, объём государственного долга Пермского края составлял 34,8 млрд руб., что ниже плана (план — 52,9 млрд руб.). Такие данные опубликовало министерство финансов Пермского края.

Что касается структуры государственного долга, то вся сумма приходится на кредиты из федерального бюджета. Задолженности по кредитам кредитных организаций, государственным ценным бумагам, а также государственным гарантиям региона отсутствуют.

В сравнении с 1 января 2025 года, сумма госдолга выросла, тогда он составлял 27,4 млрд руб., что также было ниже плановых показателей (план — 48,4 млрд руб.).

