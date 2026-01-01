Две пещеры в Пермском крае изучат перед возможным запуском посетителей Обследование проведут в Мечкинской и Кунгурской пещерах Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Пермском крае за 3,2 млн руб. выполнят работы по обследованию двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ), на которых расположены пещеры. Речь идёт об объектах «Большая Мечкинская пещера» и «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера».

«В целях формирования документации, необходимой для использования пещер в рамках специального разрешения (лицензии на право пользования недрами), мониторинга состояния подземных полостей (пещер), сохранения ценных природных объектов ООПТ, включая пещеры, при её использовании в рекреационных, учебных и иных целях, регулирования рекреационной нагрузки», — поясняется в техзадании к закупке.

Заказчиком работ выступает краевое минприроды. Финансирование предусмотрено в бюджете региона.

Работы разделены на три этапа. Первый из них выполнят с 25 мая по 15 июля, второй — с 16 июля по 15 сентября, третий — с 16 сентября по 15 ноября 2026 года.

Первый этап работ включает в себя библиографический анализ, сбор и систематизацию сведений, обследования, оценку режима водных потоков и микроклимата, а также подготовку проекта обустройства трасс на ООПТ. Основные требования к объектам инфраструктуры — устройство фундаментов на винтовых сваях, наличие настилов, обзорных площадок и лестниц, их комплементарность, преобладание деревянных элементов.

В рамках второго этапа подрядчик должен подготовить перечень природоохранных мероприятий и программу мониторинга окружающей среды. В рамках третьего — подготовить проект изучения пещеры и её использования в рекреационных, учебных и других целях, не влекущих за собой нарушения сохранности, в том числе предложения по организации экскурсионных тематических площадок.

Как писал ранее «Новый компаньон», Мечкинская пещера в октябре 2025 года получила статус ООПТ, что позволит её защитить как уникальный природный памятник. В управлении ей были заинтересованы две компании, комиссия Роснедр рекомендовала выдать лицензию краевой Дирекции ООПТ.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.