Поданы две заявки на управление Мечкинской пещерой в Пермском крае В Роснедрах решение пока не принято

Две организации выразили заинтересованность в управлении Большой Мечкинской пещерой, расположенной в Кунгурском округе Пермского края, и подали соответствующие заявки в Роснедра. Об этом пишет 59.ru.

В числе претендентов — ООО «Сталагмит Экскурс», ранее имевшее лицензию на организацию туристических маршрутов в знаменитой Кунгурской ледяной пещере, а также дирекция, отвечающая за особо охраняемые природные территории Пермского края. На данный момент федеральные органы власти ещё не приняли решения о том, кому будет доверено управление пещерой.

Большая Мечкинская пещера, обнаруженная в начале XX века, находится примерно в 20 км от Кунгура. Этот природный объект включает в себя пять залов (гротов), а его общая протяженность составляет 350 м.

Ранее компания «Сталагмит Экскурс» получила право аренды земельного участка, прилегающего ко входу в пещеру, посредством участия в торгах. В настоящее время компания занимается работами по облагораживанию данной территории.

