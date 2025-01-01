Мечкинская пещера в Прикамье получила статус ООПТ Это позволит защитить уникальный природный памятник Поделиться Твитнуть

Федеральное агентство по управлению недрами выдало разрешительный документ на создание особо охраняемого геологического объекта «Мечкинская пещера». Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на краевое минприроды.

Такое решение поспособствует защите уникального природного памятника и станет началом разработки единой стратегии в Пермском крае для развития пещер, представляющих интерес для спелеологического туризма, отметили в ведомстве.

Получение официального статуса также позволит оградить объект от отрицательного воздействия человеческой деятельности, нерегулируемых посещений и актов вандализма. Использование будет производиться с учётом научной, эстетической и природоохранной значимости, что обеспечит сохранность неповторимых особенностей пещеры для будущих поколений.

В Минприроды региона пояснили, что получение лицензии ещё не означает немедленного открытия объекта для посещения. Перед этим будут проведены научные исследования и работы по благоустройству территории.

Мечкинская пещера находится в 20 км к северу от Кунгура, у реки Мечки. Она включает в себя пять гротов общей длиной около 350 м. Особое впечатление производит грот Большой, имеющий длину 90 м и высоту 7 м. Зимой пещера преображается благодаря ледяным кристаллам, сталактитам и колоннам, а также ледяной колонне, достигающей высоты 5 м и каждый год возникающей заново в зимнее время.

