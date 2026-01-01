Роспотребнадзор не выявил в Пермском крае нарушений закона о защите русского языка Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал in vino papulos

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали «Новому компаньону», как в регионе соблюдается закон о защите русского языка, который вступил в силу начале марта 2026 года. Новый закон обязывает представителей бизнеса использовать только русскоязычные названия в информации, размещаемой на улицах городов.

Как пояснили изданию в ведомстве, с момента введения новых требований в законодательство (ст. 10.1 Закона РФ «О защите прав потребителей») в краевое управление Роспотребнадзора не поступало жалоб на нарушения, а дела об административных правонарушениях в отношении предпринимателей не возбуждались.

Напомним, согласно закону, вся информация, предназначенная для потребителей (вывески, объявления, меню и т. д.), должна быть на русском языке. В некоторых случаях допускается использование других языков, но русский должен быть основным.

При этом законодательные новшества не затрагивают зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования, поэтому бренды с официальной регистрацией могут оставить англоязычные названия. В остальных случаях рекомендуется добавить перевод или зарегистрировать товарный знак.

При вступлении закона в силу контролирующие органы обещали бизнесу переходный период для адаптации, а Роспотребнадзор уже выпустил подробные разъяснения по применению новых норм. За нарушение требований к языку вывесок и меню предусмотрены штрафы до 10 тыс. руб. для компаний, а за несоблюдение правил в рекламе — до 500 тыс. руб. по линии ФАС.

Подробнее о законе можно прочитать в материале «Нового компаньона».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.