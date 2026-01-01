Максим Артамонов Вывески по ГОСТу Что ждёт пермский бизнес после принятия закона о защите русского языка Поделиться Твитнуть

В марте в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому вся информация, размещаемая на улицах городов, должна быть представлена на русском языке. Исключения возможны для местностей, где официально используется второй государственный язык, но дублирование должно оставаться чётким и понятным. О том, какие нововведения ждут пермский бизнес и что нужно знать предпринимателям в связи с новым законом, — в материале «Нового компаньона».

В интересах потребителей

По словам юриста, члена Общественного совета при Пермском УФАС Дарьи Кругловой, введение подобного регулирования связано с тем, что бизнес активно использует иностранные слова и в меню, и на вывесках, не говоря уже про интернет-ресурсы (сайт и соцсети).

«Если говорить о грамотном прочтении закона для брендов с иностранным названием, то им не о чем переживать: новые поправки не распространяются на товарный знак и фирменное наименование. Например, если ООО «ЭКО ФУД» имеет в ЕГРЮЛ наименование на английском языке, то данное общество имеет все законные права сохранить его, например, в своём интернет-магазине ECO FOOD LLC. В случае если нет зарегистрированного товарного знака, можно дополнить вывеску переводом, сохранив прежнюю стилистику, креативное оформление. Поэтому сегодня у бизнеса есть два щадящих пути: либо дополнить существующую вывеску переводом, либо зарегистрировать товарный знак», — рассказала Круглова.

Юрист отмечает: закон распространяется как на малый бизнес, так и на крупный, а контролирующие органы дадут бизнесу время на адаптацию. Например, 4 марта Роспотребнадзор вышел в публичное поле с подробными разъяснениями на конкретных примерах. Таким образом, «государство находится с бизнесом в диалоге, и цели штрафовать всех подряд нет».

С юридического — на русский

В беседе с «Новым компаньоном» юрист Павел Подсобляев рассказал о том, какой механизм привлечения к ответственности преду­смотрен законом и грозят ли предпринимателям крупные штрафы и судебные иски в случае нарушений.

«На сегодняшний день штрафы за неправильную вывеску или меню не выглядят сокрушительными. Привлекать к ответственности за такие нарушения Роспотребнадзор будет по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, где санкции для ИП составляют до 1 тыс. руб., а для компаний — до 10 тыс. руб. Но нарушение потребуют устранить, что также повлечёт расходы», — объяснил юрист.

Он пояснил, что если нарушение новых правил о языке будет в рекламных материалах, то основание для привлечения к ответственности другое. Этим занимается ФАС, и там штрафы более внушительные — до 500 тыс. руб. (по ст. 14.3 КоАП).

Павел Подсобляев допустил, что значительная доля россиян поддержит такую «девестернизацию», и русификация юридически важной информации для потребителей (по сути, некой оферты) представляется ему оправданной.

«Креатив не должен превращаться в барьер для потребителя, ведь далеко не каждый догадается, что такое Happy Hour или Coffee to go», — отметил он.

По словам Подсобляева, новый закон делает исключение для наименований, имеющих правовую охрану. Это может быть товарный знак или фирменное наименование. То есть юридическое лицо вправе иметь фирменное наименование на иностранном языке. Отдельной строчкой это заносится в ЕГРЮЛ. Поэтому, добавляет юрист, организациям можно озаботиться регистрацией такого фирменного наименования, но по такому пути не смогут пойти ИП. В этом случае можно зарегистрировать и товарный знак, но это дольше, дороже и иногда не так просто.

Юрист Анастасия Шардакова, комментируя законодательные нововведения, отметила, что с точки зрения бизнеса новый закон — это ограничение, так как оно влияет на маркетинг и брендинг, особенно для компаний, строивших стиль на иностранной лексике.

«Однако законодатель ставит публичный интерес (доступность информации для всех граждан) выше корпоративных дизайн-предпочтений. Полностью «убить» творческую самобытность можно, но найти эстетичный баланс между кириллицей и стилем бренда — задача, которую теперь придётся решать дизайнерам и предпринимателям сообща», — пояснила Шардакова.

Несмотря на вводимые ограничения и штрафы за нарушения, в законе допускается одновременное использование русской версии и оригинальной англоязычной вывески, но есть конкретные требования к такому комбинированию. В частности, дублируемая на иностранный язык информация должна быть идентичной по содержанию информации на русском языке и равнозначной по размещению и техническому оформлению (шрифт, стиль, цвет, размер).

Также стоит учитывать, что использование русской версии должно быть первоочередным (на первом месте должна стоять русская версия).

«Проще снять вывеску и сделать ребрендинг»

Ведущая мероприятий в Перми, свадебный организатор и создатель бьюти-пространства «Настёна ХЭППИ» Анастасия Пачколина рассказала, что нововведения в российском законодательстве в первую очередь приведут к дополнительным расходам.

«Со всеми новыми законами и налоговой реформой бизнесу сейчас непросто. Приходится делать ребрендинг, а это и деньги, и время. Но самое сложное — начать с самого начала прокачивать в городе новый бренд, о котором никто не знает. Это как начинать с нуля. Закон на самом деле уже давно существует, если не ошибаюсь, с 2020 года. И он говорит о том, что вывески на английском языке можно делать только «зарегистрированным» товарным знакам. И когда ранее, без регистрации своего бренда, многие выбирали такой вариант с вывесками, то они шли на определённые риски. С этого года просто ужесточили закон и повысили суммы штрафов. И теперь проще снять вывеску и сделать ребрендинг, чем платить сотни тысяч рублей», — пояснила Пачколина.

В этом плане легче тем представителям малого бизнеса, чьи заведения изначально имели названия на русском языке. Так, совладелец гастрономической кофейни «Фрай» Екатерина Михалева отметила, что у них пока нет никаких трудностей в этом вопросе, потому что изначально она и её бизнес-партнёры рассматривали вывески и обозначения только на русском языке, поэтому менять ничего не нужно.

Она выразила надежду, что закон не доработают до формулировки «убрать англоязычные названия», потому что есть уже устоявшиеся наименования в меню, которые сложно заменить на русские: например, напиток flat white.

«Но если гипотетически представить такую ситуацию, то это затраты на перепечатку меню и немного фантазии (у нас не очень много таких позиций). Думаю, что гости всё равно будут называть, «как привыкли». Но навскидку не могу придумать, как заменить «эспрессо». Всё-таки устоявшийся термин. Сложнее, возможно, барам, где большая номенклатура иностранных наименований напитков и коктейлей», — пояснила Екатерина Михалева.

Ещё один из пермских рестораторов на правах анонимности ответил, что он, как законопослушный бизнесмен, будет менять все вывески, причём не ограничится временными мерами, а закажет новые постоянные конструкции. По его оценкам, замена трёх вывесок обойдётся ему в сумму порядка 100 тыс. руб.

