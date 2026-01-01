В Прикамье определили кандидатов на должность главы Александровского округа На этот пост претендуют Владимир Белобаржевский и Екатерина Мухина

Конкурсная комиссия определилась с основными кандидатами на пост главы Александровского муниципального округа. Как сообщается в соцсетях администрации муниципалитета, на должность руководителя территории претендуют два кандидата: Владимир Белобаржевский и Екатерина Мухина.

На этой неделе, 14 мая, оба кандидата представят свои программы по развитию округа на заседании местной думы. После этого депутаты выберут мэра.

Отмечается, что Владимир Белобаржевский является мужем возглавлявшей территорию до декабря 2025 года Ольги Белобаржевской, руководит ООО «Гидромеханизация», а ранее занимал должность первого заместителя главы муниципалитета. Екатерина Мухина — действующий заместитель главы администрации Александровска.

Напомним, на пост главы округа претендовали пять человек. В том числе, Алексей Якин, начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ООО «Сода-хлорат», Ольга Пилецкая, учительница музыки из МБОУ «Гимназия» и Владимир Плескач, машинист горных выемочных машин ПАО «Уралкалий».

