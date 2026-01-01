Пять человек претендуют на пост главы Александровского округа Прикамья Конкурсные испытания запланированы на 12 мая Поделиться Твитнуть

Администрация Александровска

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае завершился приём заявок на конкурс по выбору главы Александровского округа. Как сообщает газета «Звезда», на эту должность претендуют пять кандидатов.

Среди них: Алексей Якин, начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций компании ООО «Сода-хлорат»; Ольга Пилецкая, учительница музыки из МБОУ «Гимназия»; Владимир Плескач, машинист горных выемочных машин ПАО «Уралкалий»; Екатерина Мухина, заместитель главы администрации округа и начальник финансового управления; а также Владимир Белобаржевский, директор ООО «Гидромеханизация» и бывший первый заместитель главы муниципалитета.

Конкурсные испытания, включающие защиту программ развития территории, запланированы на 12 мая.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.