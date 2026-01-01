В Перми показали, как будет выглядеть сад Миндовского после ремонта Завершить все работы планируется до конца года Поделиться Твитнуть

Фото: соцсети Елены Ермолиной

В Перми показали, как будет выглядеть сад им. Миндовского в Индустриальном районе после ремонта. В мае все входные группы на его территорию закрыли для выполнения работ по реконструкции.

«Сад Миндовского — это место с историей, заложенное ещё в 1962 году. Спустя время его назвали в честь лесовода Валентина Леонидовича Миндовского, который более 30 лет руководил озеленением Березников и Перми. Наша задача сохранить его дух, при этом сделать функциональным и придать современный облик», — рассказала в соцсетях главный архитектор Пермского края Елена Ермолина и поделилась с подписчиками подробностями дизайн-проекта.

Фото: соцсети Елены Ермолиной

В парке будут предусмотрены зоны отдыха для жителей всех возрастов, а также площадка для выгула собак. Здесь будет центральная аллея, ивент-зона, детские и спортивные площадки. Планируется, что после реконструкции пространство будет оснащено удобной навигацией, качественным освещением и дренажной системой, новым озеленением, цветниками, а также обеспечено безбарьерной средой для всех категорий жителей.

Фото: соцсети Елены Ермолиной

В департаменте дорог и благоустройства Перми «Новому компаньону» сообщили, что все работы планируется завершить до конца текущего года.

«На данный момент на территории сада им. Миндовского проводится демонтаж малых архитектурных форм: скамеек, урн, элементов благоустройства. Также ведётся разбор существующих тротуаров. В связи с работами входные группы перекрыты. Ремонт планируется завершить до конца года», — уточнили в мэрии.

Алёна Бронникова

В апреле сообщалось, что сад не будет закрыт для посетителей на всё время работ. Обновление планировалось проводить поэтапно. В мае с началом работ все входы на территорию парка оказались закрыты, что вызвало вопросы у местных жителей.

Напомним, ремонт выполняется в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году сад победил в ежегодном Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Все аттракционы, которые были демонтированы для проведения реконструкции, временно перевезены в парк «Балатово».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.