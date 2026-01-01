Входные группы в сад Миндовского в Перми закрыли из-за ремонта

Администрация Перми

В саду имени Миндовского в Индустриальном районе Перми начались ремонтные работы. Они выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На текущий момент в саду демонтируют малые архитектурные формы, такие как скамейки и урны, а также разбирают тротуары. Входные группы сада временно закрыты из-за проводимых работ.

В МАУК «ПермьПарк» сообщили, что аттракционы, которые были демонтированы из сада Миндовского, временно перевезены в парк «Балатово».

Администрация Перми

Согласно дизайн-проекту, в саду планируется обновить детскую игровую и спортивную площадки, входные группы, а также обустроить цветники и газоны. Дорожки получат новое покрытие, и будут установлены новые малые архитектурные формы.

