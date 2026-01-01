Пермский сад Миндовского во время реконструкции не будут закрывать полностью Работы должны начаться в мае

фото: Павел Черепанов

В саду им. Миндовского в Индустриальном районе Перми стартовал демонтаж конструкций и аттракционов, сообщил внештатный советник губернатора Пермского края по строительству Павел Черепанов.

Он также сообщил, что сад не будет закрыт для посетителей на всё время работ. Обновление будет проводиться поэтапно, позволяя горожанам продолжать гулять на свежем воздухе.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, сто с 23 марта в саду им. Миндовского прекратили работу аттракционы и началась подготовка к масштабной реконструкции. В мэрии Перми тогда отметили, что работы по их демонтажу, а также разборке торговых объектов должны завершиться до 15 апреля.

Параллельно проводится конкурс для выбора подрядчика, который проведёт реконструкцию сада. Ремонтные работы начнутся в мае и завершатся в этом году. В мае, отмечали в мэрии, сад придётся закрыть для посетителей.

В рамках благоустройства планируют отремонтировать дорожки и площадки, обновить малые архитектурные формы, детские и спортивные зоны. Также установят сцену, создадут цветники и обновят вход со стороны ул. Мира.

Напомним, в прошлом году сад им. Миндовского победил во всероссийском голосовании, получив более 36 тыс. голосов от пермяков.





