В Добрянском округе Прикамья ветер оставил без света 13 населённых пунктов Ведутся восстановительные работы

Константин Долгановский

В Добрянском округе Прикамья 9 мая ветер оставил без света 13 населённых пунктов. Также частично без электричества остались жители Ползаны и Добрянки. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Вчера вечером и ночью в 13 сельских населённых пунктах, а также частично в Полазне и Добрянке отсутствовало электроснабжение. В настоящее время ведутся активные восстановительные работы. Ветер не утихает, количество обрывов увеличилось до 20», — рассказали власти округа.

В округ дополнительно направлены бригады из Перми, Березников и Култаево. Специалисты работали всю ночь. Утром 10 мая устранением последствий непогоды и восстановлением линии электропередачи на местах аварий занимались четыре бригады.

Жителям принесли извинения за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к ситуации. При возникновении аварийных ситуаций предлагается оставить заявку в ЕДДС по номеру 112. О завершении работ будет сообщено дополнительно.

Как писал ранее «Новый компаньон», сильный ветер 9 мая привёл к обрыву ЛЭП в нескольких муниципалитетах Пермского края. Руководство «Россетей» вводило режим повышенной готовности. По прогнозу Пермского ЦГМС, неблагоприятные погодные условия ожидаются и 11 мая — порывы ветра ожидаются до 18 м/с.

