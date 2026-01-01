Сильный ветер привёл к обрыву ЛЭП в Пермском крае Объявлен режим повышенной готовности

9 мая в Пермском крае резко ухудшились погодные условия: шквалистый ветер с порывами до 27 м/с, дождь, переходящий в мокрый снег. Это привело к локальным техническим неполадкам на энергетических объектах. Основные причины сбоев — падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов. В Красновишерском, Соликамском, Очерском и других муниципальных округах Пермского края произошли локальные отключения электроэнергии.

Руководство пермского филиала «Россети Урал» объявило режим повышенной готовности. Для устранения повреждений направлены 32 бригады специалистов (112 человек) и 38 единиц специализированной техники. Однако работы осложняются неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром и дождем.

Компания активно сотрудничает с местными администрациями, ЕДДС, подразделениями ГО и ЧС и другими территориальными организациями.

«Россети Урал» призывают сообщать о повреждениях энергообъектов и перебоях электроснабжения по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный и круглосуточный). По этому же номеру можно узнать о ходе восстановительных работ.

