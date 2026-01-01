Ночь 11 мая в Пермском крае станет самой холодной за весь месяц Температура воздуха опустится до -6 градусов

В Пермском крае наблюдается пик похолодания. По данным проекта «Опасные природные явления Пермского края», ночь 11 мая станет самой холодной за весь месяц, температура воздуха опустится до -6…-1°С.

Территория Урала ночью 10 мая оказалась в тылу циклона. Самая низкая температура воздуха в Прикамье была зафиксирована на восточной и северной частях. Днём, в 11:00, в Бисере и Чердыни был зафиксирован всего -1°С. Ожидается, что к вечеру заток холода ослабеет, переместится восточнее, под влиянием антициклона прояснится, ветер ослабеет, а в Перми потеплеет до +7°С. При этом на севере и востоке будет всего +2…+4°С.

«Но этот же антициклон обусловит очень холодную предстоящую ночь с повсеместными заморозками до -6…-1°С (особенно холодно опять же на востоке края). С вероятностью близкой к 100% это будет самая холодная ночь за май. Завтра днём по мере интенсивного прогрева воздуха в антициклоне можно рассчитывать уже на +12…+15°С (кроме востока края, где до +10°С)», — рассказали эксперты.

Пермский ЦГМС предупреждает о порывах ветра 11 мая до 18 м/с.

По прогнозу, последним днём похолодания должен стать вторник, 12 мая. Ночью возможны заморозки, немного слабее, чем накануне, днём до +11…+16°С, по высотам начнётся заток тепла. На юге с 13 мая, на всей территории региона с 14 мая ожидается мощная волна тепла, связанная с установлением блокирующего антициклона над Южным Зауральем и выносом тропического воздуха из Средней Азии.

Ранее Пермский ЦГМС предупреждал о сильных порывах ветра 10 мая. Накануне, 9 мая, в Пермском крае шквалистый ветер с порывами до 27 м/с, дождь и мокрый снег привели к техническим неполадкам на энергетических объектах. В основном, сбои спровоцировали падения деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов. В Красновишерском, Соликамском, Очёрском и других муниципальных округах произошли локальные отключения электроэнергии.

